San Martino in Strada, la lite in strada finisce con un coltello puntato al collo di un ventenne

San Martino in Strada (Lodi), 13 febbraio 2025 – Una lite, poi la violenza con un coltello che spunta tra le mani di un gruppo di persone che, ieri sera, poco prima delle 22, hanno aggredito un ragazzo. L'esatta ricostruzione è ancora al vaglio dei carabinieri ma, a quanto sembra, un giovanissimo di nazionalità egiziana di vent'anni è stato aggredito da alcuni suoi connazionali mentre si trovava in via Mattei, in una zona periferica di San Martino in Strada tra il cimitero e il centro sportivo.

Non è ancora noto se si trovassero lì per caso o si fossero dati appuntamento: fatto sta che dopo una discussione, il confronto è degenerato in una lite violenta con uno del gruppo che ha estratto un coltello puntandolo al collo del ventenne il quale è miracolosamente uscito dalla baruffa solo con un taglio leggero.

Poco dopo è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati in codice rosso l'ambulanza della Croce Rossa di Lodi e l'automedica: il ragazzo è stato soccorso e trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo interrogando il ferito e cercando magari di capire se in zona ci siano delle telecamere che abbiano immortalato almeno la fuga degli aggressori.