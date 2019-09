Lodi,l 1 settemre 2019 - Nuovi avvistamenti di animali selvatici a pochi passi da strade provinciali e comunali nella Bassa. Dopo un periodo di relativa quiete, nei giorni scorsi sono state numerose le segnalazioni di podisti, ciclisti ed automobilisti, in quest’ultimo caso alla sera, che hanno scorto tra la vegetazione soprattutto cinghiali e caprioli. Le ultime due testimonianze in ordine di tempo arrivano da Maleo e nelle strade di campagna al confine tra Guardamiglio e San Rocco. A Maleo ad essere presenti da tempo sono soprattutto i cinghiali, veri e propri branchi che si spostano da un campo all’altro.

«Stavo percorrendo la strada che porta da Maleo verso Meleti e ho visto quattro esemplari non molto lontani dalla strada» riferisce un automobilista residente proprio a Meleti. A San Rocco, alcuni ciclisti che stavano facendo una scampagnata, hanno invece avvistato dei caprioli: gli animali in molti casi arrivano dal piacentino e attraversano il Po nuotando approdando poi sulla sponda lodigiana del fiume alla ricerca di cibo. Non mancano poi gli avvistamenti di animali all’Oasi delle Monticchie, dove le fototrappole, oltre a cinghiali e caprioli, catturano anche volpi, tassi, scoiattoli e fagiani. «Invito tutti coloro che avvistano animali selvatici a segnalare il fatto – spiega Mario Ghidelli, sindaco di San Fiorano e responsabile dei censimenti per Regione Lombardia –. Basta solamente contattare il proprio Comune di residenza spiegando dove e quando si sono visti gli esemplari, poi dal municipio di competenza verrò contattato in prima persona. Se preferiscono invece velocizzare le operazioni, i “testimoni” possono anche chiamare direttamente in comune a San Fiorano chiedendo di me per raccontarmi quanto accaduto. È importante la segnalazione perché solo così insieme alla Polizia Provinciale e a Regione riusciamo ad avere un quadro più chiaro».