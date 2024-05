Salva Cremasco in vendita da Murray’s a New York

CREMA (Cremona)

Il formaggio Salva Dop, prodotto tipico del Cremasco, è sempre più famoso: nei giorni scorsi è stato immortalato nella vetrina del prestigioso negozio Murray’s a New York, che faceva bella mostra di sé in mezzo ad altri formaggi. Lo scatto è stato poi inviato dagli amici americani con grande gioia alla Pro loco di Crema perché potessero vedere quanto esposto. La notizia è circolata presto in città dove c’è orgoglio nel vedere oltreoceano una delle eccellenze della cultura casearia del territorio cremasco. Pare anche la celebre bottega abbia stipulato un contratto per una fornitura con un noto rivenditore locale. Il Salva è un formaggio a pasta molle e cruda prodotto con latte vaccino intero proveniente dalle razze bovine frisona Italiana e Bruna Alpina alimentate con foraggi freschi e mangimi derivati da cereali coltivati perlopiù nel territorio di produzione. La sua stagionatura è di 75 giorni e la sua forma è un curioso parallelepipedo quadrangolare con una crosta levigata e sottile. P.G.R.