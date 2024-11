Salerano: anziano cade nel fossato durante una passeggiata

Salerano sul Lambro (Lodi), 4 novembre 2024 – Cade in un fossato mentre passeggia in campagna, scatta il salvataggio. L’intervento è stato segnalato a Salerano sul Lambro, in via Maccalé, nel tardo pomeriggio del 4 novembre 2024. Per motivi sconosciuti, un uomo di 88 anni è caduto in un fossato che, per fortuna, era privo d’acqua. Qualcuno si è accorto di lui e ha dato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, con un’ambulanza della Croce bianca e l’automedica e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Per raggiungerlo nel fossato e aiutarlo a uscire, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti con l’autofurgone speleo alpino fluviale e una autopompa.

Una volta stabilizzato e medicato, l’uomo è stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza della Croce bianca. Sul posto si è recata anche l’automedica. Gli è stato assegnato un codice giallo. Per fortuna, quindi, l’anziano non sarebbe in pericolo di vita. Se la caverà con ferite di poco conto e un grande spavento.