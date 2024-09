Campitello, 87enne cade in un fossato e sopravvive due notti nei boschi: foglie e rovi per ripararsi dal freddo

Mantova, 18 settembre 2024 – Era scomparso da casa lunedì scorso, 16 settembre, ed è stato trovato oggi, 18 settembre, in buone condizioni in un fossato. Due notti all’addiaccio, durante le quali ha usato foglie secche e rovi per ripararsi dal freddo.

Marco Rossi, ex sarto di 87 anni, era uscito di casa, nelle campagne di Campitello, frazione di Marcaria, nel Mantovano, lunedì mattina, per alcune commissioni. Ma non aveva fatto ritorno a casa. Non vedendolo rientrare, il figlio aveva dato l'allarme ed erano scattate le ricerche.

Questa mattina, squadre di vigili del fuoco e della protezione civile, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno battuto la zona fin dal primo mattino. Alle 11.30 l'elicottero dei soccorritori ha avvistato dall'alto una borsa in plastica che sporgeva dalla vegetazione. Avvicinatisi, i soccorritori hanno individuato l'anziano nel fossato.

Trasportato all'ospedale è stato giudicato in buone condizioni nonostante le due notti trascorse fuori, a temperature molto basse. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, mentre stava percorrendo una strada di campagna, sarebbe inciampato finendo in un fossato ricoperto da una fitta vegetazione. Dolorante e contuso, non era più riuscito a risalire. Per ripararsi dal freddo ha utilizzato le foglie secche e i rovi, che gli hanno salvato la vita.

Poco meno di un mese fa, un episodio simile nel Varesotto: un’89enne, Giuseppina Bonoli, era stata ritrovata viva dopo quattro notti trascorse fra boschi, creste e pendii in quota. La donna era scomparsa mentre andava a funghi con il figlio nei boschi in località Forcora, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto. Scarponi da montagna e cestino di vimini. Era senza telefono e sembrava sparita nel nulla.