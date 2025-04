L’orologio è in ritardo

La Svizzera è considerata, tradizionalmente, modello di efficienza e precisione. Qualità che certamente appartengono a uno dei prodotti più noti dell’industria elvetica, gli orologi. I leggendari Rolex su tutti. Ebbene, la storia del milanese al quale, per ora, è negata la restituzione del prezioso – per ragioni economiche e affettive – Sea Dweller rubato a Verona e poi ritrovato proprio nella Confederazione, sembra smentire il mito della solerzia svizzera. Questioni burocratiche, pare, per ora tengono bloccato il Rolex a Ginevra. Pochi secondi per farlo sparire, una vita per riaverlo indietro.