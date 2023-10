Soncino, anziano in carrozzina cade in un fossato: lo salvano i vigili del fuoco e i carabinieri

Soncino (Cremona) – Cade in un fossato al lato della strada con la sua carrozzina elettrica, viene salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Succede a Soncino a un uomo di 86 anni, che fortunatamente se l’è cavata con uno grosso spavento e poco di più.

Poco dopo le 9, nel piccolo paese in provincia di Cremona l’anziano, che per muoversi utilizza uno scooter elettrico appositamente studiato per le persone con ridotta mobilità, si è evidentemente avvicinato troppo al ciglio della strada e le ruote del mezzo hanno slittato fino a innescare il ribaltamento.

Il braccio dell’uomo è rimasto incastrato fra la struttura protettiva e l’acqua della roggia e non ha potuto far altro che chiedere aiuto urlando. Sono stati alcuni residenti, raccogliendo l’allarme, a prestare i primi soccorsi e ad allertare i carabinieri. Pochi minuti e sul posto sono arrivati i militari di Romanengo, i vigili del fuoco di Crema e gli operatori della croce verde: insieme hanno liberato e sollevato il ferito. Trasportato in ospedale sotto shock, le sue condizioni non sono gravi.