Fondazione: pesano le spese per il personale

La Fondazione Mezzadri-De Franceschini di Guardamiglio ha buona solidità patrimoniale ed efficienti servizi educativi, "ma gli alloggi necessitano di manutenzione straordinaria e il personale scolastico assunto direttamente è un costo fisso che rende critiche le spese". Lo ha fatto sapere, nella sua relazione 2025, il presidente Matteo Mazzucchi.

La Fondazione gestisce 20 alloggi, dati in affitto a prezzi agevolati ad anziani e bisognosi, nonché la scuola dell’infanzia (con 43 iscritti) e la sezione primavera (con 16 iscritti), in via Roma. Il cda è cambiato a giugno 2024. "Gli appartamenti iniziano ad avere bisogno di manutenzione straordinaria soprattutto per il riscaldamento. I canoni di affitto hanno visto una piccola correzione e sono pagati regolarmente. Al nostro insediamento vi era un 15% di insoluti" chiarisce.

Anche l’edificio che ospita i servizi educativi necessiterà presto di una manutenzione straordinaria all’impianto di raffrescamento e riscaldamento. "Per i servizi scolastici, il personale a carico della Fondazione, direttamente assunto dopo che invece, anni fa, era inquadrato in una coop esterna, lo ha trasformato in un costo fisso, che influisce pesantemente sul bilancio – aggiunge Mazzucchi –. Ciò non rende economicamente autonomo l’istituto, che necessita del contributo delle altre attività della Fondazione. Il punto più critico è legato al mancato accantonamento dei ratei Tfr collegati al personale e di risorse per poter eseguire le manutenzioni straordinarie. Siamo quindi al lavoro per garantire la stabilità economica della Fondazione e il rispetto dei diritti dei dipendenti".

Mazzucchi ha avviato anche iniziative per contenere le spese. Positivo il commento dell’assessore Anna Zeni (foto): "È nell’interesse di tutto il paese che la Fondazione sia gestita in maniera economicamente sostenibile, proseguendo nella direzione aperta".