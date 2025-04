Tangenziale dei sogni: "Cantiere tra due anni"

La tangenziale di Motta Vigana di Massalengo è stata inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche deliberato dalla Giunta, con la volontà di concludere l’iter della progettazione di fattibilità tecnico economica entro quest’anno. Collegherebbe la rotatoria esistente di San Tommaso Villanova con quella esistente all’ingresso di Massalengo, prolungandosi per 2 chilometri e tagliando fuori l’abitato delle frazioni Chiesuolo e Motta.

"Pensiamo, nel 2026, di dare corso agli espropri e, nel 2027, compatibilmente con la copertura a bilancio dell’opera, di arrivare ad appaltare la stessa ed aprire il cantiere con l’obiettivo di concludere i lavori in un biennio, quindi entro estate l’autunno 2029 – spiega il sindaco Severino Serafini –. L’opera non costa più 4 milioni e 600 mila euro, prezzo concordato nel 2019, ma, dal nuovo codice degli appalti, 7 milioni e mezzo. Quattro 4 milioni e 600 mila arriveranno dal pagamento, già in essere, degli oneri di urbanizzazione da parte di un operatore privato. Circa 2 milioni sarebbero a carico del Comune tramite mutuo. Per la restante parte, circa 1,5 milioni di euro (si ritiene che il costo dell’opera lieviti ancora), l’amministrazione intende parlare con la Regione.

P.A.