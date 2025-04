Materna, cantiere lumaca: "Ora penali alla ditta"

Realizzazione della scuola d’infanzia in ritardo, il sindaco di Massalengo Severino Serafini è preoccupato per "la lentezza con cui procedono i lavori". Il nuovo polo scolastico diventerà realtà grazie al contributo del Pnrr per 4 milioni e 500mila euro. Nel 2006 il Comune aveva acquisito un’area tra la frazione Motta e Massalengo, nella nuova zona residenziale. L’obiettivo era realizzare un polo scolastico dal nido, alla materna, alle elementari e una piccola palestra. "La direzione lavori ha già emesso diversi ordini di servizio nei confronti dell’impresa appaltatrice e proprio in questi giorni ho discusso col responsabile unico del procedimento del fatto che, essendo arrivato il quinto ordine di servizio, è necessario emettere penali nei confronti della ditta appaltatrice" aggiorna Serafini. La paura è che non si riesca a rispettare il termine del 31 dicembre imposto da Stato e Ue per i cantieri Pnrr. "I ritardi sono innegabili – aggiunge il sindaco –. Il montaggio del tetto dovrebbe concludersi entro metà maggio". L’opera che incide molto sul bilancio comunale, con 5 milioni di euro, per un paese di soli 4.500 abitanti.