Parrocchiale dichiarata inagibile, messe nel salone del cinema

Chiesa dichiarata inagibile dopo un sopralluogo e messe in trasferta nel salone del cinema parrocchiale fino al ripristino. A Bertonico è stata momentaneamente chiusa la chiesa parrocchiale di San Clemente, che fa parte del vicariato di Casalpusterlengo. Si tratta del luogo di ritrovo principale del paese per le funzioni religiose. Lo ha deciso l’ospedale Maggiore, proprietario dell’immobile, dopo aver ricevuto, giovedì, la relazione tecnica di alcuni esperti che hanno eseguito un sopralluogo nel tempio sacro che è tradito dal tempo e ha bisogno di sistemazioni. Quindi, una volta comunicata l’inagibilità e fino a data da destinarsi, le porte della chiesa sono state chiuse e le funzioni trasferite nel salone del cinema parrocchiale, a partire da ieri. Il Comune invita i cittadini, per garantire la pubblica incolumità, a rispettare le prescrizioni ed auspica un pronto intervento della proprietà, affinché si arrivi a un rapido ripristino della situazione. Questo per far sì che la messa possa trovare di nuovo la sua giusta sede.

P.A.