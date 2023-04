Sagra al via Nasce il museo delle rane

Domani alle 15, l’inaugurazione del “museo della rana“ aprirà il programma della sagra di San Giorgio di Maccastorna. Il momento sarà accompagnato dalla banda di Maleo e vedrà l’intervento di cittadini e autorità per il taglio il nastro di una raccolta, di oggetti a forma di rana, che ha coinvolto tutta la comunitè ed è stata voluta dai volontari dell’Associazione don Carlo Monfredini, dalla Parrocchia e dal Comune e onora una tradizione del piccolo paese. È stato creato anche un piccolo stagno nell’orto della canonica, che si è già popolato di rane che gracidano dalla sera per tutta la notte. Dalle 16 poi prenderà il via la festa del volontariato. Dalle 19 apertura degli stand gastronomici e poi musica. Domenica invece visite guidate a parco e mura della rocca e alle 16 messa con processione. La sagrà proseguirà fino a martedì. P.A.