Ruba in azienda. Individuato dalle telecamere

Per mesi ha sottratto materie prime nell’azienda dove andava a lavorare. E alla fine è stato scoperto. I carabinieri dell’aliquota operativa di Casalmaggiore hanno denunciato un uomo di 43 anni, residente in provincia di Verona, pregiudicato, ritenuto responsabile di alcuni furti portati a termine all’interno di una azienda siderurgica locale, presso la quale eseguiva lavori per conto di una ditta esterna.

A metà dicembre i militari di Casalmaggiore avevano ricevuto dal responsabile dello stabilimento la notizia che, da un magazzino, nell’arco di sei mesi, erano sparite diverse centinaia di chili di materiale di scarto in metallo duro (cosiddetto Widia). Il proprietario dell’azienda aveva anche riferito che il magazzino di stoccaggio del prodotto era dotato di un sistema di videosorveglianza e aveva fornito ai carabinieri le immagini che inchiodavano il lavoratore infedele, sorpreso più volte mentre si impossessava del materiale. In effetti, controllando le immagini registrate, i militari hanno visto che in parecchie occasioni questo 43enne si aggirava in magazzino e, ritenendo di non essere osservato, si impossessava del materiale di scarto.

L’operaio aveva sfruttato il badge in dotazione alla ditta esterna, era entrato più volte in quel magazzino e aveva preso il materiale, nascondendolo e portandolo all’esterno, facendo in modo che nessuno si accorgesse del suo operato. Ma non aveva fatto caso alle telecamere presenti in magazzino che lo hanno inchiodato alle sue responsabilità. Al termine dell’indagine i carabinieri hanno denunciato il 43enne per furto, ma non è stato possibile recuperare la refurtiva in quanto il ladro l’aveva già venduta.

