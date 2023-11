Rotatoria intitolata ad Aletta Jacobs

A Lodi intitolata ieri mattina ad Aletta Jacobs (prima donna a laurearsi in Medicina in Olanda e una delle prime protagoniste del movimento femminista olandese) la rotatoria antistante la chiesa di San Bernardo, primo atto della iniziativa voluta dal Comune per il 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza sulle donne) valorizzando la memoria delle donne che hanno fatto la storia. Il 15 poi, al teatro alle Vigne, sarà proposto lo spettacolo “Giovinette“, il 17 sarà dedicata a a Luigia Mazzini Folli una via pedonale che unisce il parcheggio dell’ospedale all’attracco fluviale e il 18 sarà intitolato a Maria Montessori il parco del Revellino. Ieri erano presenti l’assessora Manuela Minojetti e studenti dell’istituto Einaudi.