Rogo in autonoleggio. Distrutti dalle fiamme alcuni minibus

Fiamme nella notte, a fuoco diversi mini bus all’interno di un autonoleggio di pullman di via Maestri del Lavoro, alla frazione Bargano di Villanova del Sillaro. Attorno alle 2.30 tra venerdì e sabato sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in forze per circoscrivere il furioso incendio che stava devastando alcuni mezzi posteggiati all’interno di un capannone della ditta Carminati. I pompieri sono accorsi dal comando di Lodi e dal distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano: una volta giunti sul posto, il fronte del rogo è stato subito aggredito ma per due mezzi di trasporto non c’è stato nulla da fare visto che, avvolti dalle fiamme, sono andati completamente distrutti. In totale, però, le fiamme hanno carbonizzato almeno in parte altri tre mini bus. I pompieri hanno dapprima fermato la furia dell’incendio impedendo alle fiamme di allargarsi e successivamente hanno messo in sicurezza l’area: alla fine, hanno terminato il lavoro dopo quasi quattro ore e mezzo, attorno alle 7 del mattino. Il capannone è stato dichiarato agibile e nessuno è rimasto intossicato dal fumo del rogo. Restano da capire le cause che hanno scatenato l’inferno all’interno dell’hangar: all’inizio tutte le strade investigative per capirne l’origine sono state ovviamente aperte, come avviene in questi casi, ma secondo quanto appreso non è escluso che la scintilla che ha generato l’incendio sia riconducibile ad un corto circuito di un impianto elettrico di uno dei mini bus nella rimessa.