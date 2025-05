Possibile presenza di Salmonella: ritirati lotti di salametti mignon e Cacciatori

Graffignana, 13 maggio 2025 – La segnalazione è partita dai supermercati in cui i prodotti considerati “a rischio” erano stati messi in vendita: il produttore ha richiamato in via precauzionale un lotto di salametto mignon e Cacciatore italiano Dop a marchio Salumificio Bertoletti. La ragione? L’avviso è scattato per “non conformità microbiologica” con le norme attualmente in vigore, a causa della possibile presenza di Salmonella spp.

Gli insaccati interessati dal richiamo sono venduti in pezzi da 80 grammi (salametto mignon) e 180 grammi (Cacciatore italiano), con il numero di lotto 140325 e il termine minimo di conservazione indicato al 31/05/2025.

I salumi sono fra i prodotti di punta del catalogo Salumificio Bertoletti Srl, azienda con sede nel Lodigiano. Lo stabilimento di produzione si trova in via delle Boschine 6, a Graffignana (marchio di identificazione IT2652M).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i salami con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che abbiano acquistato i prodotti finiti “sotto la lente” possono restituirli nel punto vendita in cui li hanno acquistati.