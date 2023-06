Lodi, maxi rissa in piazza Mercato: cinghiate, urla e fendenti. Fuga all’arrivo delle forze dell’ordine

Lodi, 25 giugno 2023 – Si sono presi a cinghiate affrontandosi a decine, forse una cinquantina, nel "cuore" della città: in piazza Mercato a Lodi, proprio dietro a Palazzo Broletto, sede del municipio, e della Curia vescovile: alle 23 di ieri, il centro storico del capoluogo lodigiano si è trasformato in un'arena dove, forse per un regolamento di conti, diverse persone si sono affrontate con estrema violenza.

Tra urla e fendenti che vibravano, l'allarme è scattato immediatamente da parte di alcuni passanti increduli, facendo convergere nella zona diverse pattuglie di carabinieri e polizia. Ovviamente, al suono delle sirene i contendenti si sono volatilizzati, lasciando a terra gli strumenti utilizzati per colpirsi.

L'ambulanza del 118 è intervenuta ma non ha soccorso nessuno. Solo in un secondo momento, un paio di loro si sarebbero presentati da soli al pronto soccorso di cui uno sicuramente ferito con un'arma da taglio.

Le forze dell'ordine stanno indagando anche servendosi delle immagini delle telecamere del comune.