Rischio crolli nel cimitero. Vietato l’accesso a porticati e chiesetta

Il Comune di Codogno è pronto ad aprire il borsellino per finanziare interventi di riqualificazione del cimitero e la settimana prossima presenterà il “pacchetto“ delle opere in programma, ma in questa fase intermedia è “costretto“ ad interdire il passaggio dell’utenza in alcune porzioni del camposanto per il serio rischio di crollo. Un sopralluogo effettuato martedì ha convinto i tecnici dell’ente pubblico a chiudere al transito il porticato nord ovest e sud ovest del primo campo e della cappella del clero, collocata in fondo al terzo campo. Il giro perlustrativo di tecnici ed amministratori ha constatato una "condizione generale molto compromessa della struttura portante delle coperture" e la "presenza di coppi appoggiati, in maniera instabile, sul bordo in diversi punti delle gronde interne ed esterne, con rischio di caduta a terra". La situazione critica era già nota da tempo, ma gli eventi atmosferici delle ultime settimane hanno peggiorato la situazione. La chiesa invece è stata resa off limits a causa della pavimentazione che, nella piccola navata centrale, si è sollevata mentre anche i muri laterali sono intrisi di umidità. L’ordinanza è attiva e rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza. M.B.