Riqualificazione in via Fermi. La viabilità è rivoluzionata

I lavori di rifacimento della pavimentazione in via Fermi “rivoluzionano“ temporaneamente la viabilità del centro storico. Infatti, da oggi fino al 1 marzo prossimo, entrano in vigore diverse prescrizioni a cui automobilisti e ciclisti dovranno attenersi per poter circolare in maniera corretta nel “cuore“ della città. Una delle indicazioni più significative, oltre ad ovviamente al divieto di circolazione sulla via interessata dalle opere, riguarda la parallela e molto trafficata via Galilei che sarà trasformata a doppio senso di marcia. Inoltre, entrerà in vigore l’inversione del senso unico di marcia in piazza Da Vinci, nella porzione compresa tra via Fermi e via Galilei, consentendo così il transito nella direttrice nel tratto via Galilei-via Fermi. Sarà inoltre istituito il limite massimo di velocità a trenta chilometri orari per tutta la durata dei lavori oltre al divieto di sosta per gli autoveicoli su via Galilei.

M.B.