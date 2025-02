Riqualificata l’area cani di via Buozzi

L’area di sgambamento cani di Casalpusterlengo, che aveva bisogno di manutenzioni, si è rifatta il look. Intanto l’amministrazione comunale sta pensando di realizzarne un’altra "perché in città c’è tanta richiesta". L’attuale spazio comunale di viale Buozzi, a disposizione dei cittadini e dei loro quattro zampe, per poter far correre liberamente e in sicurezza gli animali, è particolarmente apprezzato e sfruttato. Quindi, ultimamente, l’area in questione aveva bisogno di manutenzione e l’amministrazione comunale del sindaco Elia Delmiglio ha deciso di intervenire.

È stato realizzato un nuovo accesso pedonale, più agevole, è stato ripristinato il cancello carraio, ormai ammalorato, è stata svolta manutenzione ordinaria e infine sono state rimosse alberature morte che rovinavano lo spazio in questione. Ora è tutto in ordine, pronto per l’arrivo della bella stagione e di nuovi momenti felici per i quattro zampe della città. Il recinto è a disposizione dei cittadini auspicandone un uso consapevole. Se tutti rispettano e tengono pulito questo prato, infatti, chi vi accede evita di trovare spiacevoli sorprese. Da qui la presenza di un apposito regolamento.

"Abbiamo fatto – commenta Delmiglio – piccoli interventi di manutenzione che erano stati richiesti dagli utenti e necessari. I frequentatori sembrano contenti. In prospettiva c’è la volontà di individuare, in città, anche una seconda area cani. Le richieste sono infatti tante e quindi stiamo facendo le dovute valutazioni per ragionare su questa novità". Paola Arensi