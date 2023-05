Rientra a casa e si trova faccia a faccia con i ladri Insegnante sventa il furto

Quando è rientrata a casa, poco dopo le 15 di mercoledì, si è trovata faccia a faccia con due ladri che si erano introdotti nella sua abitazione forzando la porta finestra della cucina. La donna, un’insegnante di 53 anni, non è stata per fortuna né aggredita né minacciata dai due malviventi, che quando si sono visti scoperti non hanno avuto reazioni violente ma sono subito usciti dalla casa fuggendo a piedi, facendo perdere rapidamente le loro tracce. Sul posto, in via Scaldasole a Cilavegna, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con un equipaggio della Stazione di Gravellona. I ladri hanno portato via solo un bracciale di scarso valore, forse interrotti prima di trovare altro da rubare. S.Z.