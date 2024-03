Richiedente asilo preso con la patente falsa

Una pattuglia della Polizia locale di Cremona, durante un intervento di soccorso stradale in aiuto di un automobilista, ha rischiato di essere tamponata da una Chrysler. Gli agenti, notando il veicolo che si allontanava aumentando la velocità e sbandando, hanno deciso di inseguirlo arrivando in breve a fermare il fuggitivo, un richiedente asilo nigeriano di 25 anni, che prima ha affermato di non avere con sé la patente di guida ma poi ha esibito un permesso di guida polacco, che è risultato falso. Il nigeriano è stato denunciato per uso di atto falso e la patente fasulla è stata sequestrata. Inoltre il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa ed è quindi stato a sua volta confiscato. E siccome alla fine lo straniero era alla guida senza la patente, è stato multato per 5mila euro.