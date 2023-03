"Restaureremo il castello Trecchi e non ne faremo certo un resort"

Il 18 aprile prossimo l’Immobiliare Novembre srl di Casalpusterlengo che, tre mesi fa, ha acquistato il castello Trecchi di Maleo all’asta per un milione e 370 mila euro, sarà ufficialmente proprietaria del maniero del XV secolo. Dopo la rinuncia da parte del Comune di esercitare il diritto di prelazione, con il voto in Consiglio comunale di martedì scorso dopo la presentazione di una mozione popolare da parte del comitato “Castello di tutti per tutti“, arrivano le prime dichiarazioni da parte dei proprietari dell’immobiliare che è stata creata ad hoc proprio per puntare all’acquisizione del “gioiello“ architettonico.

"Il primo nostro obiettivo sarà quello di completare il restauro dell’immobile e soprattutto rimettere a nuovo lo splendido parco che è in condizioni molto precarie – afferma Filippo Sozzi che, insieme a Nicola, è uno dei due soci della srl –. Cosa faremo all’interno del castello? Sicuramente non un resort. Vedremo e ragioneremo con il tempo. Non vogliamo però fare chissà che cosa: l’idea non è quella di fare business “puro“, ma di promuovere attività che almeno ci possano far rientrare delle spese dell’investimento. Siamo pronti anche a metterci al tavolo con l’amministrazione comunale per far sì che il castello possa anche essere aperto per il pubblico con iniziative ed eventi".

Ieri il sindaco Dante Sguazzi ha confermato che prossimamente ci saranno incontri in tal senso. Per quanto riguarda la nascita del comitato, la raccolta di firme e la presentazione della mozione per cercare di convincere il Comune a riscattare l’immobile, il titolare di Immobiliare Novembre ammette di essersi "un po’ stupito della mobilitazione visto che il castello era lì da dieci anni" in attesa di essere riscattato.

M.B.