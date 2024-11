Reperibili di sera e nei festivi. La Polizia locale dice sì

Per la prima volta nella storia dell’Unione di polizia locale Nord Lodigiano, che comprende ora i Comuni di Zelo Buon Persico, Tavazzano, Cervignano d’Adda e Montanaso Lombardo, la polizia locale garantirà la reperibilità oltre gli orari di servizio ordinario. Lo farà per situazioni critiche specifiche, rispondendo ai soli enti preposti e indirettamente, quindi, in aiuto della popolazione. Una necessità che spesso i cittadini e le autorità territoriali hanno sentito, cui ora si vuole dare risposta. La novità partirà dal primo giorno del 2025. "L’introduzione della reperibilità è un risultato straordinario, frutto della collaborazione tra i nostri Comuni e del lavoro svolto dal comandante, Costantino Gemelli – dichiara Angelo Madonini, presidente dell’Unione Nord Lodigiano e sindaco di Zelo –. Questo passo è senza precedenti, reso possibile soprattutto dalla compatta adesione dell’intero corpo di Polizia Locale, che sta dimostrando uno straordinario spirito di squadra e senso del dovere". Il servizio sarà operativo nei giorni feriali, dalle 20 alle 7 e per l’intera giornata nelle domeniche e nei festivi. Sarà attivabile, in caso di urgenze, quali incidenti stradali con blocco totale della viabilità, esecuzioni di provvedimenti sanitari obbligatori (ASO e TSO), interventi per danni causati da eventi climatici estremi o su richiesta della Prefettura. Gli operatori reperibili risponderanno a un numero telefonico dedicato, garantendo la presenza di due agenti e un ufficiale, pronti a intervenire entro 30 minuti dalla chiamata. P.A.