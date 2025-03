Recidivo senza patente. Multa da diecimila euro

Recidivo senza patente e assicurazione e alla guida di un veicolo sequestrato, scattano 10mila euro di multa e la confisca del veicolo. Lunedì la polizia locale, pattugliando l’area del mercato di Casalpusterlengo, si è imbattuta nell’auto in questione. Gli agenti hanno fermato un 24enne italo-indiano, residente nel Lodigiano: egli ha detto di non avere con sè la patente ma è poi emerso che, qualche settimana prima, era già stato multato dai vigili: già in auto senza assicurazione e con patente revocata.