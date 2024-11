Rapina con lama al market. Due giovani commesse in ospedale per lo shock

ALBUZZANO (Pavia)

Pochi istanti, terribili per le due giovani commesse. Minacciate con un taglierino, non hanno neanche tentato di opporre resistenza, evitando di rimanere ferite. Ma sono poi finite in ospedale per il trauma emotivo. Hanno solo 22 e 23 anni ed erano al lavoro al DPiù, nella frazione Vigalfo di Albuzzano, quando è stato rapinato venerdì pomeriggio.

Il bandito è entrato in azione poco prima delle 15.30 da solo, anche se non si può escludere che fuori lo attendesse un complice con il ruolo di autista. Cappellino con visiera calato sul volto nascosto da una mascherina, è andato dritto alle casse e con la minaccia del taglierino ha arraffato 250 euro in contanti, accontentandosi di un bottino non certo ingente e fuggendo a piedi com’era arrivato, lungo l’ex Statale 235 Pavia-Lodi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pavia, e i soccorsi sanitari di Areu.

Pur non avendo ferite, le due commesse sono comunque state accompagnate in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico pavese, dove sono rimaste in osservazione per lo shock e poi dimesse.

Nel frattempo le immediate ricerche del fuggitivo non hanno dato alcun risultato e i militari hanno avviato le indagini sulla rapina, con l’obiettivo di individuare il responsabile. Sebbene lo abbiano visto allontanarsi a piedi, potrebbe aver avuto un luogo sicuro dove rifugiarsi nelle vicinanze o più probabilmente è riuscito ad abbandonare la zona in fretta, forse proseguendo a correre per i campi oppure salendo su un’auto rimasta defilata rispetto all’obiettivo della rapina per non essere notata.

Stefano Zanette