Rapina al bancomat: malvivente individuato

Botte con un portafoglio e mani bloccate da uno sconosciuto con il viso travisato durante il prelievo al bancomat, il bandito fugge con 2.000 euro. Ma quattro mesi dopo, accertato si trovasse a Lodi in quel momento e raccolti ulteriori indizi a suo carico, il presunto autore del colpo finisce denunciato. La rapina era avvenuta il 10 dicembre, con vittima un 76enne che stava prelevando contante allo sportello bancomat della filiale Unicredit di Lodi, in via IV Novembre e dopo il colpo ha sporto denuncia in Questura. La squadra mobile, coordinata dalla Procura locale, per arrivare a un nome, ha analizzato banche dati e sistemi di videosorveglianza, attraverso cui è stato possibile risalire alle generalità di un uomo, oltre che individuare l’auto a bordo della quale quest’ultimo avrebbe giunto Lodi, il giorno dei fatti. C’è stata anche una perquisizione domiciliare autorizzata dalla Procura, in cui sono stati trovati accessori ed indumenti secondo, la polizia, indossati dal rapinatore durante i fatti. Ed è quindi stato denunciato a piede libero un 63enne domiciliato a Cinisello Balsamo (Milano), gravato da numerosi precedenti. P.A.