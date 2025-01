L’incredibile messinscena dei ladri che si fingono carabinieri: alle vittime sparisce il Rolex. Cosa è successo

Codogno (Lodi) – Si fingono carabinieri, entrano in un’abitazione e rubano un Rolex da quindicimila euro. L’episodio è avvenuto giorni fa, ma il fatto è emerso in queste ore con i contorni della vicenda davvero incredibili. Infatti, secondo quanto appreso, due malviventi hanno messo nel mirino una casa in via papa Giovanni XXIII al rione Villaggio San Biagio ed hanno cercato, in un primo momento, di entrare dal retro, forzando un’apertura di un locale a piano terra. Sembra che sia scattato l’allarme o che comunque poco dopo siano comparsi i proprietari ai quali i due sconosciuti si sono rivolti con sfrontatezza, accreditandosi come forze dell’ordine con tanto di giubbottino con la scritta per rendersi credibili.

I ladri non hanno fatto dietrofront, ma anzi hanno chiesto ai padroni di casa di poter effettuare una sopralluogo all’interno dell’abitazione per accertarsi che tutto fosse a posto: una scusa, ovviamente, a cui purtroppo i proprietari hanno creduto perché i malviventi hanno dimostrato di sapersi muovere come veri rappresentanti delle forze dell’ordine con piglio, sangue freddo e senza paura evidentemente di essere scoperti. Quando però sono riusciti ad aggirarsi per la casa, si sono fatti consegnare un orologio di marca molto costoso finito nel loro bottino. Solo successivamente le vittime si sono accorte che si era trattata di una truffa, ma ormai i due individui si erano dileguati. Resta da capire se, in qualche modo, siano stati immortalati da qualche telecamere della zona.

È dunque allarme rosso sui casi di truffe che sul territorio si stanno moltiplicando in maniera esponenziale: gli episodi infatti sono molteplici e i malviventi ci provano in tutti i modi pur di riuscire a trafugare soldi e oggetti preziosi. Alcuni giorni fa era andato a segno un raggiro ai danni di una donna in via Raffaelli a Codogno, mentre si erano registrati anche un’altra truffa a San Fiorano e una tentata a Castelnuovo Bocca d’Adda.