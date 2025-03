Castelnuovo, finto sacerdote bussa a casa di un uomo e lo deruba: arrestato insieme a un complice

Castelnuovo Bocca D’Adda (Lodi), 17 marzo 2025 – Bussano alla porta di un uomo e uno dei due si spaccia per prete, ma il raggiro finisce con l’arresto.

Il Tribunale di Lodi ha convalidato il fermo di due italiani, di 37 e 44 anni che, il 16 marzo 2025, in mattinata, hanno messo nel mirino un uomo di Castelnuovo Bocca D’Adda. Si tratta di due uomini noti alle forze dell’ordine e originari del Lazio, ma residenti tra il Lodigiano e il Pavese. Il giudice, dopo la convalida, per loro ha stabilito gli arresti domiciliari.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno, i due malfattori avrebbero carpito la fiducia della vittima, bussando alla porta e presentandosi come un sacerdote e un accompagnatore, e lo avrebbero derubato.

Ora gli inquirenti cercheranno di capire se attribuire alla coppia di indagati anche in un altro furto simile. Colpo avvenuto, pochi minuti prima, ai danni di una pensionata che è rimasta vittima del raggiro di due persone e sempre nello stesso paese.

Il nucleo operativo radiomobile li ha fermati su un’auto bianca, segnalata come sospetta, mentre percorrevano la strada in direzione Maleo. Il bottino di entrambi i colpi consiste in un orologio e due portafogli . All’interno dei borsellini ci sarebbero stati Bancomat e alcuni pin per poterne fruire.