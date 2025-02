Ragazzino rapinato in stazione: "Serve maggiore sicurezza"

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Rapina in zona stazione, i pendolari invocano "più sicurezza" e chiedono al sindaco una mozione in consiglio comunale e di promuovere un incontro col Prefetto. È il Comitato pendolari del Sud Milano e del Lodigiano a essersi mosso, dopo la rapina a un 14enne di venerdì. "Non potevamo aspettare, questo è il secondo episodio di violenza, registrato in stazione, in 15 giorni: abbiamo chiesto al sindaco di intervenire!" introducono gli attivisti. Dopo la rapina ai danni di un 14enne, accerchiato dal branco, minacciato e rapinato del denaro che aveva con sé, i ragazzini si sono dileguati e nonostante l’immediato intervento dei carabinieri, non ci sono ancora denunce. Si lavora però, anche grazie alla videosorveglianza, per arrivare alla loro identificazione. Nel frattempo il Comitato pendolari è entrato subito in azione: "Vista la delicata situazione, speriamo si faccia qualcosa. Quindi abbiamo incontrato il sindaco Elia Delmiglio e depositato la richiesta di un impegno straordinario del primo cittadino, a portare una mozione in consiglio comunale, sui disagi ferroviari. Ha palesato unità di intenti e lo ringraziamo per averci ascoltati – spiegano gli attivisti –. La necessità di avere più sicurezza in stazione e la riqualificazione dell’area ferroviaria, sono i primi due punti di queste nostre istanze. Ma abbiamo anche chiesto di promuovere un incontro col Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, su treni e sicurezza, assieme agli altri sindaci della tratta lodigiana Milano-Piacenza". Poi il Comitato ricorda: "Il prefetto di Milano, a fine 2024, ha riunito i sindaci metropolitani per discutere di treni e sicurezza, speriamo si replichi l’esperienza nel Lodigiano".Paola Arensi