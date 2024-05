Ragazzi a lezione di street art: la ricetta anti noia e vandalismi delle mamme di Cervignano D'Adda

Cervignano d'Adda (Lodi), 7 maggio 2024 - Un gruppo di mamme di Cervignano D'Adda, confrontandosi su come, nel piccolo paese, atti di vandalismo ed altre situazioni poco piacevoli, stessero prendendo il sopravvento, si sono messe al lavoro per ricreare un ambiente positivo per la crescita dei figli, impegnando i giovani in modo costruttivo e divertente. Il loro progetto, chiamato “La strada di casa”, è stato sposato dalla associazione "La zebra e il cactus", che si occupa di aggregazione ed inclusione. L’iniziativa è nata negli scorsi mesi in collaborazione con il Comune di Cervignano D'Adda e la pro-loco "SaltaFoss". Il progetto è sperimentale e coinvolge ragazze e ragazzi nella fascia di età dagli 11 ai 18 anni.

Una delle ultime iniziative, che ha letteralmente scatenato la creatività dei coinvolti, è stato il “Weekend street art”. Le giornate di street art avevano l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a questa forma di arte Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con 3 writers professionisti, che hanno condiviso la loro passione. Il risultato è stato la creazione di lavori bellissimi, realizzati sia su piccoli pannelli personalizzati, sia su un'intera parete esterna alla palestra di Cervignano.

Ad arricchire questa "due giorni" si è tenuta la lezione con l'istruttore di MMA Fighter, attività che sta ricevendo sempre più adesioni. Non sono mancati intermezzi di riflessione sulle emozioni provate e molti momenti conviviali e di condivisione, come un picnic e la cena del sabato sera, presso la sede della pro loco.

“L'entusiasmo dei ragazzi, ma anche dei genitori e dei passanti che si sono soffermati a guardare, è stato grande ed è il motore che ci spinge ad andare avanti ad organizzare molte altre attività per il futuro” commentano le mamme soddisfatte. Tutti i lavori realizzati saranno esposti in una mostra durante l'evento "Aperitivo con l'autore" il 24 maggio 2024.