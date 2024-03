Sport, fotografia e lezioni di orto: “Così aiutiamo i ragazzi a esprimersi e coltivare le proprie passioni”

Cervignano d'Adda (Lodi), 20 marzo 2024 - Ormai da mesi un gruppo di mamme di Cervignano D'Adda, confrontandosi su come, nel piccolo paese , atti di vandalismo ed altre situazioni poco piacevoli stiano prendendo piede, coinvolgendo ragazzi anche di giovanissima età, si sono chieste come rimediare. “Abbiamo cercato di capire, avendo figli noi stesse, se questo ambiente sia l'ideale per la loro crescita o si può fare qualcosa per migliorarlo e renderlo più sano” chiariscono.

Il loro progetto è stato sposato dalla associazione "La zebra e il cactus", che si occupa di aggregazione ed inclusione. L'obiettivo è far sentire "a casa" i giovanissimi, portandoli ad essere sé stessi e magari a esprimere anche eventuali disagi. Il tutto attraverso lo sport, attività didattiche e culturali.

Tutto nasce in collaborazione con il Comune di Cervignano D'Adda e la pro-loco "SaltaFoss". Il progetto, che avrà una durata di circa 6 mesi/un anno, è sperimentale e coinvolgerà ragazze e ragazzi nella fascia di età dagli 11 ai 18 anni. Saranno impegnati in attività sportive, artistiche e di produzione di fotografie, mirando ad offrir loro la possibilità di esprimersi creativamente e sviluppare competenze in varie discipline.

"Vogliamo un ambiente inclusivo, in cui i giovani possano scoprire nuove passioni e coltivarle, migliorando le loro abilità e sviluppando l'autostima attraverso arte, sport e fotografia - spiegano i promotori - Tramite le attività proposte, si darà l'opportunità di esprimere creatività ed allo stesso tempo i ragazzi potranno divertirsi”.

Nello specifico, a ragazze e ragazzi si darà la possibilità di partecipare a lezioni di arti marziali miste, graffiti writing, fotografia e ad altre attività che magari emergeranno proprio da loro. Così potranno migliorare l'autostima, coltivare la fiducia in sé stessi, superare i propri limiti, creare amicizie durature e magari scoprire una passione che li accompagnerà per tutta la vita.

"Ci impegneremo a coinvolgere I'intera comunità, attraverso mostre, performance artistiche e sportive e proiezioni di fotografie e reel creati proprio da loro, che documentino il percorso. Questo permetterà ai partecipanti di condividere quanto creato con un pubblico più vasto, sviluppando cosi un senso di appartenenza" garantiscono i genitori.

Il progetto si basa sui principi dell'educativa di strada. L'educativa di strada è una pratica basata sull'insegnamento e l'affiancamento a ragazzi nelle strade delle città. L'obiettivo principale è creare un ponte tra loro e le opportunità educative / sociali disponibili, sul territorio, in modo da favorire I' inclusione e lo sviluppo personale.

"Tra le attività proposte ci saranno: l'orto didattico, coltivazione diretta di prodotti ortofrutticoli che successivamente i ragazzi venderanno in paese durante il mercato del sabato mattina, per potersi cosi pagare le lezioni sportive di arti marziali ed i materiali necessari per creare i graffiti (valore dell'impegno). Ci saranno anche momenti di convivialità ed aggregazione, circa una volta al mese, in cui i ragazzi cucineranno insieme e poi ceneranno in compagnia di tutte le figure partecipanti al progetto".

Non mancherà la valutazione dell'impatto dell'educazione di strada attraverso interviste e questionari. Sarà coinvolto Walter Pugliesi , MMA Fighter che combatte in circuiti internazionali. Lavorerà con i ragazzi nella palestra comunale di Cervignano D'Adda una volta alla settimana, il sabato pomeriggio, utilizzando materiali sportivi inerenti la sua disciplina. Sarà dato spazio anche ai writer, lasciandogli luoghi in cui poter dipingere. Collaboreranno fotografo, mental coach, forze dell'ordine etc.