Raffica di furti di biciclette in città

I ladri di biciclette sono sempre più sfrontati: entrano nei cortili e portano via le due ruote. È successo qualche tempo fa nel quartiere di Ombriano, dove una collaboratrice domestica aveva lasciato la bicicletta elettrica nel garage della famiglia dove prestava servizio. La basculante era rimasta alzata. Qualcuno ha visto il mezzo e ha atteso il momento in cui nessuno stava guardando nel cortile. E con una mossa rapidissima ha aperto il cancello, preso la bicicletta ed è sparito. Un altro furto è stato commesso mercoledì in giardino al quartiere Castelnuovo. In questo caso l’azione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Si vede una persona addentrarsi in una via privata e a fondo chiuso, adocchiare una bicicletta e poi andarsene. Dopo nove minuti questa persona torna di corsa, apre il cancello, prende la bici, la mette in spalla e fugge. Forse alla fine della via c’era un complice con un furgone dove nasconderla e andarsene.

Un terzo furto è stato messo a segno sempre mercoledì ancora a Castelnuovo, sempre filmato dalle telecamere. Si vede una persona arrivare su una bicicletta, fermarsi, guardarsi in giro, aprire il cancello della casa privata, entrare con la sua bicicletta, lasciarla nel cortile e uscire con la bici dei padroni di casa.

