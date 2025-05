Raccolta rifiuti e decoro. L’opposizione va all’attacco

Bordate, tramite interpellanza in Consiglio comunale, del gruppo d’opposizione “Voltiamo Pagina”, all’amministrazione comunale santangiolina. "La popolazione è insoddisfatta dal servizio di raccolta rifiuti e dal mancato decoro urbano. Non vediamo un piano organico di interventi e con iniziative improvvisate o a spot, non si risolverà il problema. Chiediamo quindi come si sta lavorando e se esiste un piano di interventi, oltre alla fallita convenzione con le guardie nazionali ambientali" ha incalzato Omar Damiani (nella foto). Ha risposto il sindaco Cristiano Devecchi: "L’avvalersi delle guardie non costituiva l’unica soluzione. Grazie alla polizia locale, multe e controlli sono aumentati. Vogliamo migliorare la sensibilizzazione, abbiamo distribuito libretti multilingua e incontrato gli amministratori di condominio. A breve avremo tre nuovi operatori ecologici, uno attivo al Pilota e Gescal. L’obiettivo è implementare mezzi per una miglior cura e prevenzione. Ora quasi tutte le scuole hanno partecipato alle proposte fatte dal gestore del servizio. Come il robot interattivo, che ha guidato i bambini alla scoperta dei vari materiali, ad esempio". La nuova dotazione di bidoncini è stata presa in considerazione "ma il costo del bidone va da 2 euro a 7.50 l’uno e ora il 34% dei cittadini non versa la Tari, anche se entro fine anno diremo quanta ne abbiamo recuperata con le iniziative in atto". A breve inoltre, per la prima volta, la spazzatrice meccanizzata andrà anche nelle frazioni. Damiani si è però detto insoddisfatto delle risposte ricevute. Paola Arensi