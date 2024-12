Raccolta fondi per la chiesa di Caravaggio

Motociclisti in campo per favorire la ristrutturazione dell’organo ecclesiastico. Iniziativa a scopo benefico, per le feste natalizie, a Codogno. "La sera della vigilia di Natale – riferisce Fabrizio Scarpa, esponente del Motoclub di Codogno – il Motoclub Codogno e gli Amici dello Zinghetto, sono stati presenti in piazza XX Settembre a Codogno, per distribuire vin brulè e marshmallow per i bambini, sino a tarda notte". Si tratta di un appuntamento che viene ripetuto da anni, con l’obiettivo di devolvere le offerte in beneficenza. "Come sempre il vin brulé è stato offerto e preparato dalla signora Marisa Gavardi, moglie del compianto volontario di protezione civile, di altre associazioni e inventore della “Ciclolonga delle rose” (quest’anno proposta proprio dal motoclub) Giuseppe Vecchietti, che ringraziamo per l’aiuto e peraltro ci concede gratuitamente la sede del Motoclub, oltre a prestarsi per tante iniziative – prosegue -. Le offerte ricevute, ancora da quantificare, saranno destinate alla riparazione dell’organo della chiesa di Caravaggio, che è da sistemare e l’intervento richiederà una spesa importante: senza un nostro aiuto il progetto si sarebbe bloccato. Le offerte sono state raccolte in un casco e per fortuna c’era molta gente. E tutto è stato possibile grazie anche alla collaborazione degli Amici dello Zinghetto". "Abbiamo ricevuto – conclude – i complimenti del sindaco Francesco Passerini dato che la vigilia abbiamo intrattenuto i codognesi fino alle 2 di notte. Ci ha detto che abbiamo animato la festa. Inoltre mi ha fermato una persona che, non avendo potuto partecipare il 24 dicembre, ha voluto comunque contribuire con un’offerta, vista la bontà dell’iniziativa. Siamo grati a tutti". P.A.