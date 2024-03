Quote rosa alle Poste Italiane dagli uffici fino alle consegne

È donna quasi il 70% degli operatori impiegati negli uffici postali della provincia, circa il 65% delle filiali è guidato da una donna e oltre il 36% formato da uno staff tutto al femminile, mentre nel recapito lo staff è per circa il 40% composto da quote rosa. La presenza femminile ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati a sostenibilità, inclusione e parità di genere.

E Maria Antonella Gazzaniga, 55 anni, responsabile del Centro di distribuzione di Vigevano, incarna la volontà di Poste Italiane di valorizzare talenti e leadership femminile. Diploma di liceo scientifico, Gazzaniga ha iniziato a lavorare alle Poste nel 1996. "Mi piaceva molto il contatto con le persone e ancora oggi, nei paesi dove ho lavorato, mi riconoscono e salutano – racconta – Ho avuto la fortuna di crescere e formarmi lavorativamente nel mio territorio e oggi uno degli aspetti più belli del mio lavoro è seguire i miei collaboratori nelle sfide quotidiane. Nonostante l’aumento di responsabilità e pressione, ho tante soddisfazioni anche perché ho una grande squadra che mi segue. Essere stata portalettere mi aiuta a capire i miei collaboratori, ad affiancarli per raggiungere gli obiettivi. Essere una donna, invece, non è mai stato un ostacolo, credo che l’emotività e la sensibilità femminile siano un punto di forza in un lavoro di responsabilità".

Il centro di Vigevano movimenta più di 200mila pacchi l’anno, 350mila pezzi tra raccomandate e posta a firma che si sommano alla posta ordinaria su Vigevano e 24 comuni dell’hinterland. L’attività viene svolta da circa 60 portalettere dotati di palmari di nuova generazione e di mezzi di trasporto per oltre la metà green o a bassa emissione.

M.M.