Pugno duro contro lo spaccio. Più di tre etti di stupefacenti. Un arresto e nove segnalazioni

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Sequestrati 225 grammi di hashish, 60 di marijuana e 1.260 euro in contanti. È l’operazione io della Compagnia della Gdf di Casalpusterlengo a carico di un ventottenne finito in manette. Il pusher è stato indagato e arrestato, con un conseguente processo per direttissima in Tribunale a Lodi, per possesso e spaccio di droga, che nascondeva in casa. Durante la perquisizione sequestrati anche un bilancino di precisione e numerose bustine per confezionare le dosi.

In un altro caso, sempre in città, i militari hanno segnalato un ventenne alla Prefettura quale assuntore di droghe. Il sindaco Elia Delmiglio commenta positivamente i blitz della Finanza: "L’Amministrazione plaude all’operazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Casalpusterlengo che ha portato alla denuncia e all’identificazione di soggetti colti con sostanze stupefacenti nel nostro territorio. I militari della Compagnia contribuiscono quotidianamente, con grande disponibilità e professionalità, all’ordine e alla sicurezza pubblica. I risultati di sono l’ennesima testimonianza che i controlli sono stati intensificati per garantire ai cittadini un contesto vivibile e sereno".

Ma il bilancio dei servizi mirati, predisposti dal Comando provinciale della Gdf di Lodi contro lo spaccio, interessa anche la parte Nord della provincia. Si cerca infatti di reprimere un fenomeno in crescita anche tra i minorenni. I finanzieri del Gruppo di Lodi hanno infatti sequestrato 33 grammi di hashish e marijuana, denunciando un uomo e segnalando alla Prefettura altre otto persone in quanto scoperte con la droga.