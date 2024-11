Pronto il progetto “Oltre l’ostacolo“. La società di atletica dei campioni in campo contro il disagio giovanile

Lo sport serve al corpo come alla mente con il progetto “Oltre l’ostacolo“. L’iniziativa è stata presentata ieri e dura due anni, promossa dalla Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana grazie al sostegno della Fondazione Comunitara della provincia di Lodi. Si punta a prevenire il disagio giovanile attraverso momenti di formazione, destinati agli atleti e alle figure educanti (genitori e allenatori). Essenziale per migliorare la salute psicofisica del gruppo degli atleti è la figura dello psicologo sportivo, individuato nella dottoressa Marianna Gesmundo, ex atleta Fanfulla che ha già iniziato a lavorare, dal 24 ottobre, coi tecnici della società. Il progetto è a cura di Lorella Faraoni (medico tossicologo), Patrizia Biagini (dottoressa in Filosofia a indirizzo psicologico) e Daniele Bonasera (referente della Federazione Atletica Leggera per il Lodigiano), e si sviluppa su due anni di lavoro: prima lo psicologo sportivo si occupa della formazione di tecnici e genitori per sensibilizzare e formare sulla tematica della salute psicofisica e l’importanza dello sport come prevenzione del disagio; poi questo viene fatto sul campo con gli atleti. Il rapporto Unicef del 2021 rivela come in Europa il 19% dei ragazzi e oltre il 16% delle ragazze tra i quindici e i diciannove anni soffrano di disturbi psichici. La Nuova Atletica Fanfulla, conta 16 allenatori e 250 atleti, circa la metà nella fascia di età tra gli 11 e i 17 anni. Le ragazze sono 140 Attualmente è presieduta da Giuseppe Variato, e ha fatto crescere nelle sue fila, parlando dei tempi più recenti, i velocisti Edoardo Scotti, finalista alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi e vicecampione d’Europa 2024 a Roma sempre in staffetta, e Kelly Ann Doualla Edimo, che sta riscrivendo tutti i record giovanili dello sprint.