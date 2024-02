Proiezione di un film e flash-mob in piazza contro le guerre

Due occasioni per ragionare e manifestare sulla pace, grazie al “Coordinamento 5 novembre per la pace- Lodi“, che ha accolto l’appello per la mobilitazione nazionale. Domani, alle 21, verrà proiettato al Cinema Fanfulla, con il biglietto ad un prezzo speciale di 5 euro, il film “Lord of War“, che racconta del business di armi. Sabato invece, in piazza della Vittoria dalle 10 alle 12, andrà in scena un presidio con flash mob. Verranno posizionate delle lettere per formare la scritta “cessate il fuoco“. "Bisogna far capire – ha spiegato ieri Emanuele Maffi, del coordinamento – che la guerra porta distruzione non solo per i morti sul campo, perché l’aumento delle spese militari toglie risorse a beni importanti, come la sanità". Tra le sigle partecipanti, anche Al Rahma, Cgil e la sezione provinciale dell’Anpi. "L’iniziativa non è teorica – ha aggiunto Massimiliano Gatti, vicepresidente dell’Anpi Lodigiana –, ma cerca di cogliere la volontà di pace, maggioritaria nella popolazione, a fronte dell’inerzia di chi sta in alto".

L.P.