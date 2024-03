Procede puntuale il maxi cantiere del sottopasso

Un monumentale tunnel artificiale di cemento armato sta penetrando piano piano nel terreno sotto i binari. Questo è lo stato attuale del maxi cantiere per il rinnovo del sottopassaggio di via Nino dall’Oro, un progetto assai complesso che sta seguendo i tempi previsti, se si continua su questa buona strada finirà in agosto. La complessità è data dal luogo dove si trova il sottopasso: vicinissimo alla stazione, in una zona residenziale con una strada molto trafficata, cui si aggiunge la presenza di numerosi sottoservizi nel sottosuolo. Per questi motivi il cantiere consiste in un tunnel di varo, ovvero: invece di scavare direttamente il sottopasso, si spinge nel terreno un tunnel prefabbricato appuntito, con all’interno una scavatrice che toglie la terra.

Ora i lavori sono a questo punto, il momento più delicato, che infatti ha richiesto che i treni rallentassero in quel tratto e che si lavori principalmente di notte, quando passano molti meno mezzi sui binari. Mentre il tunnel entra nel terreno da viale Pavia, in via Nino dall’Oro si procede a rinforzare il terreno, così da evitare cedimenti all’arrivo del tunnel. Finito questo passaggio, si pronostica verso aprile-maggio, si lavorerà all’interno del prefabbricato per rendere il sottopasso aperto alla luce del sole e comunicante con quello precedente, che verrà restaurato per essere usufruibile dai pedoni, mentre il nuovo sarà invece destinato a pista ciclabile.

L.P.