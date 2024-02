Primizie tipiche primaverili: gli “Erbìon” ovvero, i legumi delle terre di questa zona

Il pisello di Miradolo, conosciuto anche come erbion, è una vera e propria primizia primaverile. I contadini effettuano la semina nei mesi di febbraio e marzo, e terminano il raccolto entro i primi giorni di giugno. La pianta riesce a crescere bene e dare ottimi prodotti grazie ai terreni fertili e ricchi di sostanze nutritive.

L’erbìon presenta una polpa succosa e delicata, il colore verde brillante e la forma sferica; deve la sua particolarità e la sua perfezione proprio alla freschezza.

In passato era rinomato anche nei mercati di Pavia e Milano e rappresentava il principale guadagno dei contadini del paese.

Ogni anno l’Associazione Amici di Miradolo festeggia l’ortaggio più buono della stagione organizzando, con il patrocinio del Comune di Miradolo Terme, la sagra dei Piselli che regala all’intera comunità tre giorni di serate danzanti, momenti in amicizia ma, soprattutto, i piatti tipici del territorio e il TRADIZIONALE Risotto con i piselli.

Il presidente, in anteprima nazionale, ha informato la redazione della classe 5^B che anche per quest’anno è previsto questo importante evento. La sagra si terrà nel parco del paese il 25, 26 e 27 maggio 2024. Appuntatelo sui vostri Smartphone perché finalmente potrete assaggiare la tradizione e stare in ottima compagnia!