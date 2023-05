Presto in arrivo più di 2 milioni per la collettività

Oneri urbanistici per oltre

due milioni e altri 400mila euro di "contributo economico addizionale e spontaneo".

Per l’insediamento del nuovo Polo Tecnologico Data Center

a Vellezzo Bellini, Stack Instrastructure si è

infatti impegnata con l’Amministrazione comunale, per i primi tre edifici,

oltre agli oneri di legge

che ammontano a circa

2 milioni, a versare

altri 200mila euro per la "realizzazione di opere

sul territorio comunale volte alla sostenibilità e agli interessi della collettività". E altri 200mila euro seguiranno

per la costruzione del quarto futuro edificio. In aggiunta all’indotto sia in termini

di occupazione che di ricadute positive sull’economia locale.

S.Z.