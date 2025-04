Multiservizi Asm: anno chiuso con conti positivi

Conto consuntivo della multiservizi Asm “licenziato” nei giorni scorsi da parte del cda con un utile, per il 2024, assestato, al netto delle tasse, sui 180mila euro. L’ex municipalizzata, che si occupa della distribuzione del gas metano, di igiene ambientale e illuminazione votiva, si incammina a passi spediti verso l’ultimo atto della presidenza attuale quando, a fine giugno, si riunirà l’assemblea dei soci (il Comune detiene il 51% del pacchetto azionario) per votare il bilancio e contestualmente nominare i nuovi vertici. Una cosa è certa da tempo: l’attuale presidente Andrea Negri, espressione della Lega, non punterà al bis e uscirà di scena, pure dalla vita politica attiva. È ancora presto per discutere di nuove nomine, ma non è un mistero che la lista civica dell’ex assessore Severino Giovannini, ora diventato coordinatore della compagine, ponga sul piatto la richiesta politica di avere la possibilità di indicare il nuovo presidente. Non sarà scontato poichè la Lega lo ha sempre rivendicato in questi ultimi anni ed anche Forza Italia potrebbe inserirsi al tavolo delle trattative. Poi spunta un retroscena: l’anno scorso, sembrava ad un passo il via libera ad un’operazione di Asm per collocare un parco fotovoltaico a terra su terreni di proprietà della Fondazione Opere Pie Riunite dietro ai campi sportivi. Poi il progetto saltò poichè l’opposizione che stava montando da parte del Comune per il maxi insediamento tra Casale e Codogno nei pressi della via Emilia e successivamente quella a Triulza rese l’operazione non più opportuna. M.B.