Precipitato dal tetto sul lavoro: "La Polenghi non è coinvolta"

MONTANASO LOMBARDO (Lodi)Centrale del Latte Spa precisa che il tragico incidente sul lavoro, costato la vita lo scorso 31 dicembre a Sayed Atef El Bendary, ragazzo di 24 anni, di origine egiziana, è avvenuto a Montanaso Lombardo in un luogo non assolutamente collegato allo stabilimento produttivo Polenghi attualmente funzionante e di proprietà della stessa società per azioni. Il giovane è deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di proprietà della società Logiman di Crema. "L’indicazione ex Polenghi Lombardo riportata negli articoli di cronaca relativi alla vicenda – sottolinea l’azienda – è fuoriviante e generica. E induce i consumatori, i clienti e l’opinione pubblica in generale a ritenere che l’infausto evento abbia avuto origine nel nostro stabilimento produttivo nel quale vengono generati prodotti a marchio Polenghi/Polenghi Lombardo. Cosa che non corrisponde alla realtà. Il luogo in cui è avvenuta la tragedia è una vasta area industriale di proprietà di diverse società che nulla hanno a che fare con il nostro marchio".