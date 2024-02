Pratiche edilizie reperibili online. In municipio scatta la rivoluzione

A Codogno anche le pratiche edilizie saranno reperibili on line. Continua la digitalizzazione dei servizi del Comune che, l’amministrazione di Francesco Passerini, in questi ultimi anni, ha voluto traghettare verso la modernità. L’ente era stato il primo del Lodigiano ad attivare il codice unico di accesso Spid. Poi era stato realizzato uno sportello unico, tutt’ora funzionante, con una finestra più ampia di orari di disponibilità, come front office per tutti i servizi disponibili in municipio. In contemporanea molti degli stessi servizi sono stati digitalizzati. E ora succederà anche per il settore edile. Per capire meglio le modalità di funzionamento del nuovo portale “InPratica“ , utilizzato a tale scopo, la stessa amministrazione comunale ha organizzato, per martedì 27 febbraio alle 16, nella Sala Santelli del palazzo municipale, un incontro, aperto a tutti, per approfondire l’argomento. Sono invitati, in particolare, i professionisti che quotidianamente si interfacciano con il Comune di Codogno, ma anche i cittadini in genere. Il sindaco Francesco Passerini e l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bolduri annunciano quindi l’attivazione del servizio di accesso agli atti delle pratiche edilizie tramite portale “InPratica“. "Questa amministrazione Comunale ha avviato il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie – chiariscono – un progetto rilevante, che fa parte di un piano a più ampio respiro, nato sia nell’ambito del percorso di transizione digitale del Comune, che ci porterà ad avere un database completo sempre a disposizione eliminando, a regime, la necessità di ricorrere agli archivi cartacei, sia per rispondere al forte incremento di richieste di accesso agli atti delle pratiche edilizie. Registrato sia da parte di cittadini che dei professionisti".

Questo, secondo gli amministratori, comporterà "una riduzione dei tempi di attesa, l’innalzamento della qualità del servizio e la semplificazione del processo". Ma quale sarà lo strumento per ottenere questi risultati? "L’attivazione del portale “InPratica“, per la richiesta di accesso documentale agli atti relativi alle pratiche edilizie, raggiungibile al link: https://inpratica.microdisegno.com/codogno/login.html. Il professionista, così come il cittadino, autenticandosi tramite “Spid“, può effettuare autonomamente la ricerca delle pratiche edilizie desiderate, pagare i diritti di accesso attraverso il sistema PagoPA e infine scaricare in formato digitale le pratiche richieste direttamente sul proprio dispositivo".

P.A.