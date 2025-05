Incidente sulla via Emilia di Fombio, auto piomba sul furgone degli sfalciatori: quattro feriti, due sono gravi

Fombio (Lodi), 16 maggio 2025 – Scontro tra un’autovettura e un camioncino di operai fermo sulla via Emilia: quattro feriti, di cui due gravi. Drammatico incidente, alle 15.30 di oggi 16 maggio nel comune di Fombio. Per cause ancora da chiarire, lungo la via Emilia strada statale 9, nel tratto a quattro corsie dell’arteria di traffico, poco distante dal confine con Casalpusterlengo, una vettura ha impattato contro il camioncino di alcuni operai intenti a svolgere lo sfalcio dell’erba. Lo schianto che configura anche un infortunio sul lavoro è avvenuto esattamente tra il mobilificio Ricci Casa e la frazione Mirandolina di Codogno, dove è atterrato anche l’elisoccorso.

L’impatto

Da una prima ricostruzione dell’incidente, la vettura avrebbe tamponato il furgoncino della ditta che, sbalzato alcune decine di metri più avanti, ha colpito due operai che lavoravano a piedi. il traffico è stato interrotto e deviato in paese, per consentire le operazioni di soccorso. Per aiutare i soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono inoltre occupati di mettere in sicurezza le automobili incidentate.

Il ferito più grave è il conducente della vettura, che viaggiava da solo e ha accusato un trauma cranico importante. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo e accompagnato all’ospedale Niguarda di Milano. Anche uno dei due operai a piedi è piuttosto grave. Ha accusato un trauma al bacino ed è stato accompagnato, per accertamenti e cure, all’ospedale di Cremona. Meno serie le condizioni del conducente del furgoncino che, in fase di tamponamento, era a bordo del mezzo. Traumi non preoccupanti, per fortuna, anche per il secondo operaio che stava tagliando l’erba, portato all’ospedale di Lodi. I feriti sono uomini di 65, 34, 35 e 39 anni.