Conti in rosso ma le perdite si dimezzano

Dopo la chiusura del 2023 con un meno 588mila euro l’Azienda servizi alla persona Valsasino di San Colombano al Lambro “rimonta“. "A fine 2024 il disavanzo è diminuito a 246mila euro, e dunque andiamo avanti con fiducia".

Parola del presidente Davide Panzetti che, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, analizza la delicata situazione dell’ente. L’anno scorso, a maggio, c’è stata la nomina del consiglio di indirizzo, che vede presidente Panzetti, vice Maddalena Dalcerri, consiglieri Elena Gazzola, Stefano Chiesa e Paolo Polenghi. Contemporaneamente c’è stato l’avvicendarsi di due direttori generali: "A giugno è andato in pensione Roberto Midali; poi avevamo stipulato una convenzione, con Asp Basso Lodigiano, per la condivisione del direttore generale Enrico Dusio, ma Regione lo ha autorizzato solo da agosto, fino a gennaio 2025.

A fine giugno, infine, abbiamo avuto la cessazione del servizio per mobilità di colui che si occupava della direzione contabile ragionieri, Armando Santi funzionario coordinatore della direzione amministrativa", ribadisce il presidente. Poi una osservazione:"Noi abbiamo preso in carico il servizio consapevoli della chiusura del 2023 a meno 588mila euro. Sapevamo ci fosse un grosso problema di budget ed eravamo consapevoli della mission della ristrutturazione generale dell’ente, dal punto di vista finanziario. Quindi abbiamo posto in essere attività di recupero dato che la situazione, dopo l’onda lunga del Covid, si era squilibrata e manifestava problematiche particolari-

Nel 2025 però vogliamo rimpinguare la pianta organica.

