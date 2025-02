Polizia urbana, è giro di vite. I vigili potranno usare il taser

Via libera all’unanimità, lunedì in Consiglio comunale, al nuovo regolamento di polizia urbana di Sant’Angelo. "Lo abbiamo redatto da capo – ha spiegato in apertura il presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi –, perché durante un comitato provinciale per l’ordine pubblico il Prefetto lo aveva consigliato. Era datato 2017 e le normative sono cambiate. C’erano errori, punti poco comprensibili ed era generale. Con le nuove regole diamo alla polizia locale i mezzi giusti per svolgere al meglio il lavoro. Abbiamo inserito il Daspo urbano su consiglio del Questore, che consiste nell’allontanamento dal luogo di persone con condotta molesta. A marzo i vigili parteciperanno a un corso della Questura per poterlo applicare al meglio". C’è poi la possibilità, qualora ci fossero fondi, di dare alla polizia locale altri strumenti, come i taser.

"Abbiamo inoltre voluto garantire pace e riposo alle persone - ha aggiunto –. E rimoduliamo gli orari dei lavori edili che prima non erano vietati nemmeno nelle feste". Limitati poi gli orari di bar e distributori automatici. "Abbiamo previsto l’obbligo per i padroni di animali di avere palettina e sacchetto durante la passeggiata con “fido” – ha chiarito ancora Pozzi –. Sul sovraffollamento abitativo l’articolo c’era, ma nessun ufficio lo conosceva e sapeva applicare. Ne abbiamo abbastanza che in monolocali di 35 metri quadrati ci siano 6 posti letto, in cui una persona guadagna e gli altri vivono in maniera indecorosa. Sant’Angelo Lodigiano è diventata il dormitorio abusivo di centinaia di persone. Faremo sopralluoghi e agiremo con fermezza". Dall’opposizione, Antonio Lucini ha auspicato "visto l’intenso lavoro che Pozzi sta facendo come presidente, speriamo diventi anche consigliere delegato alla Sicurezza". Luisella Pellegrini ha aggiunto: "Mi auguro ci sia un’applicazione pratica del regolamento, ci troviamo davanti a una situazione quotidiana difficile e indecorosa. Il regolamento deve essere un punto di partenza". Dalla maggioranza Cristiano Bassi, del Laboratorio di idee, ha rimarcato: "Un primo passo per dare un’arma in più alla municipale. Ora non ci sono più scuse, tutti lo devono rispettare. Perché qui, uno dei problemi principali, è la sicurezza".