Polizia locale: il comandante cambia strategie

Nuovo comandante e nuovo presidente dell’Unione di Polizia locale nord Lodigiano, cambiano le procedure. Il nuovo comandante Costantino Gemelli, in accordo con i sindaci dell’Unione (Casalmaiocco, Cervignano d’Adda, Montanaso, Tavazzano e Zelo) e il presidente Marco Vighi, sindaco di Casalmaiocco, ha diviso il territorio di competenza in due macro-aree: Casalmaiocco è stato unito con Zelo e Cervignano con Montanaso Lombardo e Tavazzano . Queste aree sono state assegnate alla sorveglianza di altrettante pattuglie, con due operatori di polizia locale ciascuna. "Così garantiamo controlli, interventi tempestivi sul campo e attività amministrativa" garantisce il comandante. Inoltre, tutte le sere, dalle 18 alla chiusura del turno, una pattuglia sarà impegnata nella ricognizione dell’intero territorio, con lampeggiante acceso. In programma anche la mappatura delle attività commerciali e attività mirate per contrastare la sosta selvaggia e l’abbandono dei rifiuti. P.A.