Politiche sociali. Patto a favore dei pensionati

Intesa siglata ieri tra gli amministratori comunali di Casalpusterlengo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei pensionati: come già avvenuto in passato anche per altre realtà urbane, sono stati sviluppati temi relativi alle politiche sociali con un focus soprattutto sugli anziani, disabili, politiche per le famiglie, contrasto alla povertà e politiche fiscali. "Dialogo molto utile per raccogliere indicazioni, bisogni e cercare soluzioni" dicono i firmatari. Dal canto suo, l’amministrazione comunale ha ricordato la scelta di aumentare, dall’anno scorso, la soglia di coloro che non pagano l’addizionale Irpef (per i redditi fino a 14. 500 euro con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la fascia di esenzione). Sul fronte sociale gli obiettivi futuri sono i mini alloggi per anziani nel parco della casa di riposo, nuovi alloggi popolari, l’ampliamento dell’asilo nido e la conferma del supporto all’emporio solidale. M.B.